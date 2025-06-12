14 – 15 Haziran tarihlerinde günübirlik gerçekleştirilecek geziye Büyükşehir’in internet adresinden çevrimiçi başvuru yapılabiliyor.

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik sosyal ve kültürel faaliyetlerini hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda hayata geçirilen “Pusula Maraş Gezileri” programının ilk ayağı, tarih ve kültürün iç içe geçtiği Mezopotamya’nın gözbebeği Mardin olacak.

Pusula Maraş Toplantısı (3)

14 – 15 Haziran tarihlerinde günübirlik olarak düzenlenecek bu özel gezi, 18 – 30 yaş aralığındaki gençlere hitap ediyor. Katılımcılar, kadim sokakları, taş işçiliğiyle ünlü mimarisi ve çok kültürlü yapısıyla öne çıkan Mardin’i yakından tanıma fırsatı bulacak.

Pusula Maraş Gezisi

Ücretsiz ve kontenjanla sınırlı geziye katılmak isteyen gençler, başvurularını https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2025/06/12/pusula-maras-mardin-gezisi-basvuru-formu internet adresinden çevrimiçi yapabiliyor. Başvurular 13 Haziran Cuma günü saat 12.00’a kadar devam edecek.