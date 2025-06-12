14 – 17 Haziran tarihleri arasında her gün Büyükşehir Belediyesinin kütüphanelerinde ücretsiz deneme sınavları düzenlenecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) sayılı günler kala üniversite hayali kuran gençlerin yanında olmayı sürdürüyor. Yıl boyunca hem şehir merkezinde hem de ilçelerde düzenlediği deneme sınavlarıyla adaylara sınav pratiği kazandıran Büyükşehir Belediyesi, YKS öncesi son haftada bu desteğini artırıyor. 14, 15, 16 ve 17 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek deneme sınavlarıyla adaylara, sınav öncesi kendilerini test etme ve eksiklerini görme fırsatı sunulacak. Şehir merkezinin yanı sıra Türkoğlu, Ekinözü, Göksun ve Andırın’da bulunan Büyükşehir Belediyesine ait kütüphanelerde düzenlenecek sınavlar, her gün saat 10.15’te eş zamanlı olarak başlayacak.

Birebir ÖSYM Formatında Deneme Sınavları

TYT ve AYT oturumları, ÖSYM’nin uyguladığı YKS formatına birebir uygun şekilde hazırlanarak gerçek sınav atmosferi sağlanacak. Öğrenciler, hem Temel Yeterlilik Testi (TYT) hem de Alan Yeterlilik Testi (AYT) için hazırlanan bu denemelerde zaman yönetimi, sınav stresiyle başa çıkma ve bilgi seviyelerini ölçme imkânı bulacak. Deneme sınavlarına katılım için herhangi bir başvuru şartı aranmıyor. Üniversite adaylarının tek yapması gereken, sınav günü saat 10.15’ten önce Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerinde hazır bulunmak.