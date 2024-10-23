İstanbul’da gerçekleştirilen programda ödülü derginin Genel Yayın Yönetmeni Duran Boz teslim aldı.

Şiir ve edebiyatın başkentinde hayata geçirdiği faaliyet ve projelerle adından söz ettiren, yerel yönetimlere örnek olan ve edebiyat camiasının takdirini kazanan, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 2023 yılında Kamu Yayıncılık alanında ödüle layık görülen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bir ödül daha kazandı.

Büyükşehir Belediyesinin Kültür Yayınları’ndan Yitiksöz Dergisi, Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER) tarafından düzenlenen 2023 Yılı Kültür Sanat Ödülleri kapsamında yılın dergisi ödülüne layık görüldü.

İstanbul’da gerçekleştirilen programda ödülü derginin Genel Yayın Yönetmeni Duran Boz teslim aldı. 2020 yılında yayımlanmaya başlayan ve son olarak 25. sayısı yayımlanan Yitiksöz Dergisi’nin aktüel ve geçmiş sayılarına e-dergi formatındahttps://kahramanmaras.bel.tr/e-dergi internet adresinden ulaşılabiliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şiir ve edebiyatın başkentine yakışır etkinliklerin artarak devam edeceği belirtildi.