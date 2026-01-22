Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yeniden etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle,Onikişubat Malik Ejder Mahallesi’nde faaliyet gösteren Canlı Hayvan Borsası’nın 23 Ocak Cuma günü hizmete kapalı olacağı duyurdu.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların ve esnafın can ve mal güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulanarak; yoğun kar yağışı, buzlanma riski ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıkların dikkate alındığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, alınan tedbirler kapsamında Canlı Hayvan Borsası’nda 23 Ocak Cuma günü yapılması planlanan tüm işlemlerin gerçekleştirilemeyeceği belirtilirken, hava koşullarının normale dönmesiyle birlikte hizmetlerin yeniden başlatılacağı kaydedildi.