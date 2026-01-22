Ailenin avukatı, olayın basit bir darp olarak değerlendirilemeyeceğini vurguladı.

Sema ve Abdullah Bozoklar çiftinin 21 Mayıs 2021’de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde Deniz Esin adını verdikleri bebekleri dünyaya geldi. Kilo düşüklüğü nedeniyle yeni doğan ünitesinde küvöze konulan bebek, yaklaşık bir ay hastanede kaldıktan sonra entübe halde özel bir hastaneye sevk edildi. Burada bebeğe epilepsi ve serebral palsi teşhisi konuldu.

Aile, uzun süre çocuklarının doğuştan engelli olduğunu düşündü. Ancak geçen yıl haziran ayında e-Devlet üzerinden açılmış bir dava kaydını görmeleriyle gerçeği öğrendi. İddiaya göre, kamera kayıtlarında hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık’ın bebeğin başına defalarca vurduğu, bacağını sıktığı ve sonrasında bacağının hareketsiz kaldığı anlar yer aldı.

Baba Abdullah Bozoklar, “Bebeğimiz hastanede yatarken durağanlaştığını ve vücudunda şişlik olduğunu fark eden bir görevli durumu yöneticilere bildiriyor. Kamera kayıtları incelendiğinde hemşirenin şiddet uyguladığı görülüyor. Olay İl İdare Kurulu’na intikal ediyor ve Kayseri Erciyes Üniversitesi’nden bilirkişi raporu isteniyor. Raporda, hemşirenin kan almaya çalışırken zorlanması üzerine bebeğin huzursuzlanmasıyla şiddete başlandığı, şiddet sonucu bebeğimizin bacağının kırıldığı ve kırık bacağa 5 gün sonra müdahale edildiği yer alıyor. Dava açılınca da çocuğumuzun doğuştan değil, yaşadığı şiddet nedeniyle engelli kaldığını öğrendik” dedi.

Anne Sema Bozoklar ise yaşadıkları acıyı şu sözlerle anlattı: “Benim çocuğum şiddet ve ihmal kurbanı oldu. Kızım şu an anaokulu çağında ama tüm zamanı hastanelerde geçiyor. Evde kendim besliyorum. Yaşıtları parkta oynarken o yatağa bağımlı yaşıyor. Bunu yapanların gereken cezayı almasını ve hemşirenin tutuklanmasını istiyorum.”

Ailenin avukatı Sait Bolat da dava sürecinin devam ettiğini belirterek, “Bebeğimiz yaşadığı vahşet sonucu hem fiziksel hem de zihinsel olarak ömür boyu engelli kalmıştır. Dosya Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Kamera kayıtları olayın vahametini açıkça ortaya koyuyor. Görüntüleri izlemek yürek dayanacak gibi değil. Üstelik bu vahşeti yapan kişinin bir anne olması acıyı daha da artırıyor” ifadelerini kullandı.