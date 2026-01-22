Başkan Görgel, “Modern mimarisi, donanımlı iç mekânları ve güvenli açık alanlarıyla bu tesis, çocuklarımız için nitelikli bir yaşam ve eğitim alanı sunacak. İnşallah kısa sürede yapım sürecini başlatarak bu önemli yatırımı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Çocuk Gündüz Bakım Evi’nin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fırat Görgel öncülüğünde sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekliyor. Toplumun tüm kesimlerine dokunan hizmetlerini kararlılıkla sürdüren Büyükşehir Belediyesi, çocukların güvenli, sağlıklı ve nitelikli ortamlarda eğitim almasına katkı sunacak önemli bir projeyi daha başlatıyor.Bu kapsamda, Onikişubat Piri Reis Mahallesi’nde inşa edilecek Çocuk Gündüz Bakım Evi projesi için ilk adım atıldı. Projenin yapımına ilişkin ihale, Büyükşehir Belediyesi İhale Servisi’nde gerçekleştirildi. Şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışı doğrultusunda düzenlenen ihale, Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlandı.70 Milyon TL’lik yatırım bedeli ile hayata geçirilecek proje için 10 firma teklif sundu. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından tekliflerin değerlendirilmesiyle birlikte Çocuk Gündüz Bakım Evi’nin yapımına başlanacak.

Çocukların Fiziksel ve Sosyal Gelişimlerine Katkı Sağlayacak

Bin 400 metrekarelik alanda inşa edilecek olan Çocuk Gündüz Bakım Evi, çocukların hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerini destekleyecek şekilde modern ve fonksiyonel bir anlayışla projelendirildi. Tesis bünyesinde; faaliyet ve oyun odaları, uyku odaları, rehberlik odası, destek eğitim odası, yemekhane ve mutfak yer alacak. Ayrıca çocukların açık alanlarda güvenle vakit geçirebilmesi amacıyla bahçe ve çocuk oyun alanları da projeye dâhil edildi.Modern mimarisi, güvenli yapısı ve çok yönlü donatılarıyla dikkat çeken Çocuk Gündüz Bakım Evi’nin, özellikle çalışan aileler için önemli bir ihtiyaca cevap vermesi hedefleniyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Kahramanmaraş’ta erken çocukluk eğitimine ve aile yaşamına yönelik önemli bir sosyal yatırım daha hayata geçirilmiş olacak.

“Çocuk Gündüz Bakım Evi, Şehrimize Hayırlı Olsun”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın güvenli, sağlıklı ve nitelikli ortamlarda eğitim alabilmesi bizim en öncelikli sorumluluklarımızdan biri. Bu anlayışla, özellikle çalışan ailelerimizin yükünü hafifletecek, çocuklarımızın çok yönlü gelişimini destekleyecek Çocuk Gündüz Bakım Evi Projemizi hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.Projenin sadece bir bakım evi değil, aynı zamanda çocukların sosyal, zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacak kapsamlı bir eğitim alanı olacağını belirten Görgel,“Modern mimarisi, donanımlı iç mekânları ve güvenli açık alanlarıyla bu tesis, çocuklarımız için nitelikli bir yaşam ve eğitim alanı sunacak. İnşallah kısa sürede yapım sürecini başlatarak bu önemli yatırımı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Çocuk Gündüz Bakım Evi’nin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.