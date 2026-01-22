Gençler, Kahramanmaraş’ın kurtuluş destanına ev sahipliği yapan tarihi mekânları yerinde görme ve yakından tanıma fırsatı buldu.

Başkan Fırat Görgel öncülüğünde gençlere yönelik destek ve projelerini artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gençlerin tarih bilincini güçlendirmeye yönelik anlamlı bir programa daha imza attı. Şehrin milli mücadele ruhunu yerinde aktarmak amacıyla hayata geçirilen “Kurtuluşun İzinde” temalı tarihi gezinin ilki, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Kurtuluş Destanı Yerinde Anlatıldı

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla Pusula Maraş tarafından düzenlenen program kapsamında gerçekleştirilen gezide, şehrin farklı noktalarından programa katılan gençler, Kahramanmaraş’ın kurtuluş destanına ev sahipliği yapan tarihi mekânları yerinde görme ve yakından tanıma fırsatı buldu. Program, gençlere hem tarih bilinci kazandırmayı hem de milli ve manevi değerleri canlı tutmayı hedefledi.

Tarihi Mekânlar Rehber Eşliğinde Gezildi

Tarihçi yazar Şevki Karabekiroğlu’nun rehberliğinde gerçekleştirilen gezide gençler;Ulu Camii, Uzunoluk, Sütçü İmam Türbesi ve Kahramanmaraş Kalesi gibi şehrin kurtuluş mücadelesinde simge hâline gelmiş tarihi noktaları ziyaret etti. Karabekiroğlu, her bir mekânın milli mücadeledeki rolünü ve Kahramanmaraş halkının gösterdiği eşsiz direnişi katılımcılara detaylarıyla anlattı.

Gezi Programı Etaplar Halinde Sürecek

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen “Kurtuluşun İzinde” temalı tarihi gezilerin, ilerleyen süreçte etaplar hâlinde devam edeceği belirtildi. Programla daha fazla gencin şehrin köklü tarihini tanıması ve milli mücadele ruhunu yerinde hissetmesi amaçlanıyor.15 – 35 yaş aralığındaki gençlerin katılım sağlayabildiği tarihi gezi programına başvurular,https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2026/01/15/pusula-maras-kurtulusun-izinde-tarihi-gezi-programi-basvuru-formuinternet adresi üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştiriliyor.

Katılımcılardan Teşekkür

Geziye katılan gençler programdan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Katılımcılardan Beyza Azsatan, “Çok güzel yerler keşfettik. Bu özel program için Fırat Görgel Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.Beyza Uruk ise, “Kahramanmaraş’ın tarihini öğrenmek için bu geziye katıldım. Çok keyifli ve öğretici bir gezi oldu” dedi.Tuğba Toğrul da, “Ev hanımıyım. Kahramanmaraş’ımızın tarihi yerlerini daha yakından tanımak için bu geziye katıldım. Çok faydalı bir gezi oldu” şeklinde konuştu.