Ümraniye’de motosiklet hırsızlığı nedeniyle yakalanan şüphelinin, arbede sırasında silahla ateş etmesi sonucu bir polis memuru şehit oldu. Olayda, biri polis olmak üzere iki kişi yaralandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından motosiklet hırsızlığı suçundan aranan 19 yaşındaki Y.E.Ç., firar etti. Yakalanma sürecinde Ihlamurkuyu Mahallesi’nde görevli memurlarla arbede yaşandı. Şüpheli, bir polis memurunun silahını alarak çevredekilere ateş açtı. Kadın polis memuru Şeyda Yılmaz (27) de karşılık verdi.

Olayda yaralanan Yılmaz ve başka bir polis memuru ile şüphelinin annesi P.G. (43) hastaneye kaldırıldı. Şeyda Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı polis K.H.S. ve P.G.’nin hastanedeki tedavileri sürüyor.

Şüpheli Y.E.Ç. yaralı bir şekilde gözaltına alındı. Açıklamada, şüpheli hakkında “kasten öldürme” ve “kasten yaralama” suçlarından tahkikat başlatıldığı belirtildi. Ayrıca, “Şehidimize Allah’tan rahmet, acılı ailesine, yakınlarına ve kahraman emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz. Yaralı polis memurumuza acil şifalar diliyoruz,” denildi.