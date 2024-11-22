Program kapsamında heyet, öncelikle kentteki iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmede, iş dünyasının yaşadığı ekonomik zorluklar, talepler ve çözüm önerileri ele alındı. Ardından sivil toplum kuruluşları ve oda başkanları ile gerçekleştirilen toplantıda, Kahramanmaraş’ın genel sorunları ve vatandaşların talepleri masaya yatırıldı.

Konteynırlarda Geçim Mücadelesi

Ziyaretin son bölümünde, Trabzon Caddesi’ndeki esnaflar ziyaret edildi. Konteynırlarda faaliyet gösteren ve geçim mücadelesi veren esnafın sorunlarını dinleyen heyet, ekonomik kriz ve depremin ardından bölgede yaşanan sıkıntılara dikkat çekti.

CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraşlıların yaşadığı sıkıntıları duyurmanın görevleri olduğunu belirtti. Ateş, “Bugün iş dünyasından esnafa, STK’lardan vatandaşlarımıza kadar her kesimin nabzını tuttuk. Bu sorunları rapor haline getirip Genel Merkezimiz aracılığıyla ilgili makamlara ileteceğiz. Vatandaşlarımız yalnız değil, bu zorlu günleri birlikte aşacağız,” dedi.

CHP heyetinin bölgedeki temaslarının ardından, toplantılarda ele alınan sorunların ve önerilerin rapor haline getirilerek çözüm önerileri için çalışılacağı öğrenildi.