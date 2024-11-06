Yeni yasa ile aile hekimlerinin çalışma koşullarının zorlaşacağını ve sosyal haklarının ellerinden alınacağını vurgulayan Ateş, aile hekimlerinin iş bırakma eylemine gittiğini belirtti.

Sağlık hizmetlerinde yaşanacak olumsuz etkileri gündeme getiren Ateş, bu sürecin toplum sağlığını tehdit ettiğini ifade etti.

Başkan Ateş konuya ilişkin yaptığı açıklamada: "Memleketimizde her gün olağanüstü gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Mevcut iktidar, sağlık alanında aile hekimlerini zor durumda bırakacak yeni bir yasa çıkardı. Aile hekimleri bu yasayla birlikte etkisizleşiyor ve neredeyse çalışamaz hale getiriliyorlar.

AİLE HEKİMLERİ İŞ BIRAKMA EYLEMİNE GİTTİ

Yeni yasa ile birlikte, aile hekimlerinin yazabileceği antibiyotikler ve diğer ilaçlar ciddi şekilde kısıtlanıyor. Örneğin, diş hekimleri hastalarına antibiyotik önerdiğinde, hastalar bunu aile hekiminden yazdırabiliyordu. Ancak, yeni düzenlemeyle bu uygulama sona eriyor. Artık misafir olarak bulundukları bölgelerdeki aile hekimlerine muayene olamayan insanlar, sağlık hizmetlerinden mahrum kalacak.

AİLE HEKİMLERİNİN MAAŞLARINDA DÜZENLEME

Yeni düzenlemeyle aile hekimlerinin nüfus sayısı 4000'den 3500'e düşürülüyor. Bu da aile hekimlerinin maaşlarının düşmesine ve sağlık hizmetlerinde daha fazla stres oluşmasına yol açacak. İnsanlar, geçim derdiyle baş başa kalacak ve sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamayacaklar.

SOSYAL HAKLARDAKİ KAYIPLAR

Yasa ile birlikte aile hekimlerinin sosyal hakları da ellerinden alınıyor. Bugün burada dur demek istiyoruz. Ülkemizde okumuş insanların emeği sürekli olarak başka taraflara aktarılıyor. Mühendislerden, doktorlardan, avukatlardan ve öğretmenlerden sürekli haklar alınıyor.

YENİ YASANIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ TALEBİ

Yeni Aile Hekimliği yasasının bir an önce yeniden gözden geçirilmesi ve aile hekimlerinin haklarının korunması gerektiğini belirtiyoruz. Aile hekimlerinin hak arayışında yanlarındayız ve bu konuda mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.