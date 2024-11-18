CHP Milletvekillerinin saha çalışmaları devam ediyor. Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, CHP Genel Merkezi'nin görevlendirmesiyle Kahramanmaraş'ta vatandaşlarla bir araya geldi. CHP İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında, milletvekilleri deprem sonrasında söz verilen ancak teslim edilmeyen konutlar nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşadığını belirtti.

CHP'li Şevkin, "Depremin yıkıcı etkisini gördüğümüz bu şehirde, ailesini ve sevdiklerini kaybeden insanlar şimdi de ekonomik sorunlarla karşı karşıya. Hükümet, bugüne kadar somut bir çözüm sunamadığı gibi, ekonomideki başarısızlıklarının bedelini emekliye, işçiye, ücretliye, asgari ücretliye, çiftçiye, esnafa ve KOBİ'lere yüklüyor. Büyük bir vergi yüküyle karşı karşıya bırakıyor" dedi.

Milletvekili Ali Öztunç ise Kahramanmaraş'ın depremde büyük sıkıntılar çektiğini ve depremin ardından hükümetin de insanları zor durumda bıraktığını ifade etti. Öztunç, "Depremden hemen sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Merak etmeyin, 1 yılda her şey tamamlanacak. Herkes evlerine oturacak. Evler verilecek' dedi. İki yıl geçti, ancak Maraş genelinde evlerin sadece yüzde 15'i tamamlandı. Nerde bu evler?" diye sordu.

Vatandaşlar, evlerine ekmek götürme telaşıyla her yeni güne kabusla uyandıklarını belirtirken, esnaf ise günün ilerleyen saatlerine rağmen siftah yapamamaktan, yıkılan işyerlerinin depremin üzerinden neredeyse iki yıl geçmesine rağmen henüz yapılmamasından ve küçük konteynerlerden oluşan işyerlerinde iş yapamamaktan şikayet etti. Bir kadın esnaf, "Çabalarımızla kirayı çıkarmaya çalışıyoruz. Bütün esnaf, dükkan sahibi, faturalar ve giderler için çalışıyoruz. Bu üçgende gidip geliyoruz. Bize bir şey kalmıyor" dedi.

Depremde evleri yıkılan ve konteyner kentte yaşam mücadelesi veren vatandaşlar da birçok sorunla karşı karşıya olduklarını vurguladı. Konteyner kent sakinleri, "Sağlık ocağımız yok. İnternetimiz yok. Güvenliğimiz yok. Çocuklarımızın bir kütüphanesi vardı, onu da kapattılar. Dışarıdan bakınca normal bir hayat sürdüğümüz sanılıyor ancak 7 kişi bir barakada yaşamak zorunda kalıyoruz" ifadelerini kullandı.