Ankete göre, Mansur Yavaş %54’lük oy oranıyla CHP’nin Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda seçmenlerin favorisi olarak öne çıkarken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu %46’lık oranla Yavaş’ın hemen arkasında yer alıyor. Anket, 6 ve 9 Kasım tarihleri arasında, ülke genelinde 2.300 kişiyle yapılan CAT uygulamasıyla gerçekleştirilmiştir.

Mansur Yavaş’a Güven CHP Tabanını Birleştiriyor

Ankette çıkan sonuçlar, yalnızca CHP’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için en güçlü ismi belirlemekle kalmıyor; aynı zamanda partideki adaylık sürecinde yaşanan görüş ayrılıklarını da gözler önüne seriyor. Mansur Yavaş, özellikle İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerindeki muhafazakâr seçmenlerin de desteğini kazanarak geniş bir kitleye hitap ediyor. İmamoğlu ise büyük şehirlerdeki genç ve liberal seçmenler tarafından güçlü bir şekilde destekleniyor.

Adaylık Çekişmesi CHP’de Gerginliği Artırıyor

Adaylık yarışı, partinin tabanında farklı gruplar arasında gerginliğe neden olurken, Yavaş’ın liderliğinde yapılan kamuoyu yoklaması, bazı kesimlerin bu süreçte stratejik pozisyonlarını yeniden gözden geçirmesine yol açıyor. Öte yandan İmamoğlu’nun özellikle genç seçmen ve metropollerdeki dinamik nüfus üzerindeki etkisi, parti içinde önemli bir alternatif olarak öne çıkmasına olanak tanıyor. Bu durum, CHP’nin adaylık sürecinin çok boyutlu ve karmaşık olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.