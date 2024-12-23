Öztunç, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na yönelttiği sorularla, sağlık alanındaki ciddi sorunlara dikkat çekti.

Öztunç, yaptığı açıklamada, eczacılık meslek örgütlerinin verilerine göre Türkiye’de 650’den fazla ilacın temininde büyük sorunlar yaşandığını belirtti. Özellikle kanser, diyaliz ve psikiyatrik hastaların kullandığı ilaçların bulunamaması, halk sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor. Ayrıca, sahte ilaçların piyasada yer alması ve Telegram üzerinden satılması, vatandaşların hayatını riske atıyor.

İşte Öztunç’un Sağlık Bakanı’na yönelttiği sorular:

1. İlaç Yokluğu ve Tedarik Sorunu: Türkiye’de ilaç yokluğu var mı? Piyasada bulunamayan ilaç sayısı kaçtır?

2. Denetimler ve Stokçuluk: Bakanlık, stokçuluğu engellemek için ecza depoları ve eczanelere yönelik denetim yapıyor mu? Stokçuluk yapan eczane ve ecza depolarına ne gibi cezalar uygulanmıştır?

3. Sahte İlaçlar: Yapılan denetimlerde sahte ilaçlar tespit edilmiş midir? Hangi ilaçlar sahte çıkmıştır ve miktarları nedir?

4. İnternetten İlaç Satışı: Türkiye’de bulunmayan ilaçların internet üzerinden fahiş fiyatlarla satılmasını engellemek adına hangi tedbirler alınacak?

Ali Öztunç, bu sorularla birlikte, Türkiye’nin ilaç temininde yaşadığı kriz ve sağlık sektöründeki denetim eksikliklerine dikkat çekerek, halk sağlığını koruma adına acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı.