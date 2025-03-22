Ramazan ayı boyunca çocuklara yönelik birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinliklere imza atan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bu özel programlara 23 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek iki renkli etkinlikle veda ediyor.

Kültür, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı koordinesinde hayata geçirilen etkinliklerin son gününde minikler; “Pişekâr Kavuklu ile Ramazan Davulcusu” adlı tiyatro gösterisi ve sahne şovunun yanı sıra, “Bez Çanta Boyama Atölyesi” ile keyifli bir gün geçirme fırsatı yakalayacak. Ramazan ayının geleneksel figürlerinden ilham alınarak hazırlanan tiyatro gösterisiyle çocuklar hem gülecek hem de geleneksel kültürümüzle tanışacak. Atölye çalışmasında ise çocuklar kendi elleriyle bez çantalar tasarlayarak hem el becerilerini geliştirme hem de sosyalleşme imkânı bulacak. Tiyatro gösterisi 13.00 ve 15.00’da iki seans olarak miniklerle buluşurken; bez çanta boyama atölyesi de 14.00 – 17.00 saatleri arasında çocukları ağırlayacak.Büyükşehir Belediyesi, etkinliklere tüm çocukları davet ederek, bu anlamlı ayın son hafta sonunda neşe ve birlik dolu bir gün yaşanmasını hedefliyor.