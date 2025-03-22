Vakkasoğlu, “Takvime gelen Ramazan; duygularımıza, fikirlerimize ve hayatımıza da gelmeli. Ramazan, sadece sahurla başlayıp iftarla biten bir açlık süreci değildir. Oruç, aç kalmanın ötesinde bir farkındalık halidir” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini yansıtan kültür sanat etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor.

“Kahramanmaraş’ta Ramazan Çok Güzel” temasıyla gerçekleştirilen programlar kapsamında, yazar ve fikir adamı Vehbi Vakkasoğlu Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen söyleşide vatandaşlarla buluştu. Yazdığı eserler ve katıldığı programlarla Türkiye genelinde geniş bir okuyucu kitlesine hitap eden Vehbi Vakkasoğlu, Ramazan ayının insan ruhuna etkileri, dünya ve ahiret dengesi, maneviyatın hayatımıza yansımaları gibi konularda katılımcılara derinlikli bir perspektif sundu.

“Ramazan Sadece Oruç Tutmakla Sınırlı Değil”

Söyleşi boyunca Ramazan’ın sadece oruçla sınırlı bir ibadet değil, aynı zamanda bir ruh eğitimi olduğunun altını çizen Vehbi Vakkasoğlu, “Takvime gelen Ramazan; duygularımıza, fikirlerimize ve hayatımıza da gelmeli. Ramazan, sadece sahurla başlayıp iftarla biten bir açlık süreci değildir. Oruç, aç kalmanın ötesinde bir farkındalık halidir. Ramazan, ruhumuz ve bedenimizin doyduğu, rızıklandırıldığı müstesna bir zaman dilimidir. İnsan bu ayda hem midesini hem kalbini hem de zihnini eğitmelidir. Günlük telaşlar arasında ihmal ettiğimiz iç dünyamıza dönüp bakmak için büyük bir fırsattır bu ay. Ramazan, bizi kötülüklerden koruyan bir kalkandır. Bizi biz yapan değerlere yeniden sarılmamızı sağlar. Merhameti, sabrı, affetmeyi, paylaşmayı ve şükrü hatırlatır. İnsanı yüceltir, benliği törpüler. Nefsimizin arzularını dizginlediğimiz bu ayda gerçek özgürlüğü tadarız” cümlelerini kaydetti.