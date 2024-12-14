Kahramanmaraş sivil toplumunun tanınan siması genç iş insanı Cuma Köse 22 Aralık’ta yapılacak olan MARAŞFED OLAĞANÜSTÜ Genel Kurulunda Başkanlığa talip olduğunu açıkladı.

Başkan Adayı Cuma Köse şu sözlerle adaylığını açıkladı; "Değerli dernek başkanlarım, Federasyon delegelerimiz ve kıymetli Kahramanmaraşlı hemşehrilerim 22 Aralık’ta İstanbul'da gerçekleşecek olan Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu (MARAŞFED) Olağanüstü Genel Kurulu'nda değerli delegelerimiz ve ekip arkadaşlarımın teveccühü ile yönetim kurulu başkan adaylığımı açıklamış bulunmaktayım.

"Kahramanmaraşlıyım ben ede’m, Dağı deler bakışım. Dedemdir Sütçü İmam. Acıyı bal eyleyen Menziledir seferim “Önce vatanım!” derim. Bu bilinç ile hareket ettiğimiz ve görev bildiğimiz, “Daha güçlü bir Kahrmanmaraş mümkün” Mottosu ile başladığımız bu yolda hepinizin desteğine ve duasına ihtiyacım var”

Cuma Köse kimdir?

1984 Kahramanmaraş’ın Afşin doğumlu

İlk, orta ve liseyi Kahramanmaraş’ta okudu

2003 yılında İstanbul Marmara Üniversitesi’nde üniversite hayatına başladı

Kahramanmaraşlı Üniversiteliler Derneği (KAMÜNDER) Kurucu Genel Başkanlığı yaptı