Türkoğlu İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşmada, haftalar boyunca liderliğini sürdüren Beyoğlu 6 Şubat Spor ile Avanoğluspor karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Avanoğluspor, 3-1 üstünlüğü yakaladı.

Karşılaşmanın 90. dakikasında saha içinde yaşanan gerginlik kısa sürede büyürken, yaşanan olayların ardından Beyoğlu 6 Şubat Spor sahada yeterli oyuncu sayısının altına düştü. Bunun üzerine müsabakanın hakemi, futbol oyun kuralları gereği karşılaşmayı tatil etti.

Olaylar sırasında çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenilirken, stadyuma sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, bazı kişilerin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Maçın tatil edilmesinin ardından Beyoğlu 6 Şubat Spor sezonu ikinci sırada tamamlayarak ikincilik kupasını aldı. Karşılaşmayla ilgili nihai kararın ve uygulanacak olası yaptırımların, ilgili kurul tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında açıklanması bekleniyor.

Olaylarla ilgili inceleme sürüyor.