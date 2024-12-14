Göreve başladığı ilk günden itibaren Kahramanmaraş’ın her alanda gelişmesi için yoğun bir mesai harcayan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, yeni ulaşım projelerini duyurdu. Başkan Görgel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Kuzey ve Güney Çevre Yolu projeleriyle ilgili önemli detayları paylaştı.

Başkan Görgel, Kahramanmaraş’ın 2025 yılında her alanda büyük bir atılım gerçekleştireceğini belirterek, “Kuzey Çevre Yolu’nun yapımına önümüzdeki yıl başlıyoruz. Güney Çevre Yolu’nun ise proje ihale çalışmalarına başlandı. Kahramanmaraş’a destekleri için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Kuzey Çevre Yolu 2025’te Başlıyor

Kuzey Çevre Yolu, Kahramanmaraş’ın kuzey aksında yeni bir ulaşım hattı oluşturmayı hedefliyor. Şehrin trafik yükünü azaltması beklenen bu proje, hem ekonomik hem de sosyal anlamda şehre değer katacak. Yolun yapımına 2025 yılında başlanacağını açıklayan Başkan Görgel, projenin bölgeye kazandıracağı fırsatların altını çizdi.

Güney Çevre Yolu İçin İlk Adımlar Atıldı

Güney Çevre Yolu ise proje aşamasında önemli bir dönemece girdi. Başkan Görgel, bu yolun proje ihale sürecinin başladığını duyurarak, projenin tamamlanmasıyla şehrin güney aksında da büyük bir rahatlama sağlanacağını ifade etti.