Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin çevre politikası, sürdürülebilir kalkınma ve iklim farkındalığı alanında ortaya koyduğu vizyon, toplumsal bir dönüşümle şekillenmeye devam ediyor.

Hayata geçirdiği çevre yatırımları, modern katı atık tesisleri ve eğitim çalışmalarıyla sıfır atık yönetiminde Türkiye’de örnek gösterilen şehirler arasında yer alan Büyükşehir Belediyesi, ‘Sıfır Atık Festivali’nde örnek çalışmalarını sergileyecek. Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğinde 4 – 7 Haziran tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek olan Sıfır Atık Festivali, 7’den 77’ye herkese hitap edecek.

Çevre Yatırımları Tüm Türkiye Yakından Takip Edilecek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çevreyi korumaya yönelik projeleri, ileri teknolojiyle donatılmış atık yönetim sistemleri ve toplumun her kesimine yönelik bilinçlendirme faaliyetleri sayesinde sürdürülebilir çevre politikalarında öncü belediyeler arasında bulunuyor. Bu kapsamda; Enkaz Atıkları Ayrıştırma Tesisi, Kuzey İlçeler Entegre Katı Atık Tesisi, Kürtül Entegre Katı Atık Tesisi, Katı Atık Transfer İstasyonları, Karbon Yutak Alanı, ‘Sıfır Atık’ bilinçlendirme eğitimleri, KMBB Enerji tarafından şehrin muhtelif noktalarına kazandırılan şarj istasyonları ve birçok çevre yatırımları ile ‘Yeşil Dönüşüm’ prensibi tanıtılacak.