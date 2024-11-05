Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadir Caparov’a “Pamukkale beyazı” rengindeki yerli ve milli otomobil Togg’u hediye etti.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi için Kırgızistan’da bulunan Erdoğan, Caparov ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda bir araya geldi. Görüşmelerin ardından imza töreni gerçekleştirildi.

Erdoğan, törenin ardından Caparov’a Togg otomobilini takdim etti. İkili, sarayın bahçesinde otomobili inceledikten sonra Togg’un önünde fotoğraf çektirdi.