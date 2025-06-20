Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katıldığı törenle Kahramanmaraş’ta 250 Bininci Afet Konutu’nun teslim töreni gerçekleştirildi.

Azerbaycan Mahallesi’nde, yoğun bir katılımla gerçekleşen programın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bölgedeki konutlarına taşınan depremzede aileyi de ziyaret etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretin ardından Erdoğan ve Aliyev, Azerbaycan Mahallesi’nde eğitime başlayan Haydar Aliyev İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi.