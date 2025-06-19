Törende, Kahramanmaraş’ta 3 bin 567 konut ve 744 iş yeri olmak üzere deprem bölgesinde toplam 49 bin 56 bağımsız bölümün kura çekimi yapılarak hak sahiplerine teslim edildi. Program kapsamında Haydar Aliyev Kültür Merkezi’nin de temeli atıldı.

6 Şubat depremlerinin ardından yeniden inşa ve ihya sürecine giren Kahramanmaraş, tarihi bir güne daha tanıklık etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in teşrifleriyle Azerbaycan Mahallesi’nde “250 Bininci Afet Konutu Kura Çekim ve Anahtar Teslim Töreni” düzenlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törende, Kahramanmaraş’ta 3 bin 567 konut ve 744 iş yeri olmak üzere deprem bölgesinde toplam 49 bin 56 bağımsız bölümün kura çekimi yapılarak hak sahiplerine teslim edildi.

“Kardeşlik ve Dayanışmanın En Somut Tablosu”

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev’in katılımıyla çok önemli bir ana tanıklık edildiğini ifade etti. Depremin üzerinden geçen sürede Kahramanmaraş’ın küllerinden yeniden doğduğunu vurgulayan Görgel, “Bugün burada sadece anahtar değil, bir umudu teslim ediyoruz. Bir şehrin nasıl ayağa kalktığını, bir devletin vatandaşına nasıl sahip çıktığını, kardeşliğin neleri mümkün kıldığını hep birlikte görüyoruz. Azerbaycan Mahallesi bu gayretin, bu dayanışmanın ve güçlü devlet iradesinin eseridir. Sayın Cumhurbaşkanımız bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadı, her daim yanımızda oldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in aramızda olması ise asırlık bir kardeşliğin gönülden gönle taşınmasıdır. Bu vesileyle tüm Azerbaycan halkına bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Büyükşehir’den 7 Milyarlık Alt ve Üstyapı Yatırımı

Kahramanmaraş’ta 39 bininci konutun teslim edildiğini belirten Görgel, sadece konut değil, sağlık, eğitim, kültür ve altyapı yatırımlarıyla şehrin bütüncül şekilde yeniden inşa edildiğini söyledi. Bugüne kadar 7 Milyar TL’lik alt ve üstyapı yatırımının şehre kazandırıldığını vurgulayan Başkan Görgel, Azerbaycan Mahallesi’nde inşa edilecek kültür merkezinin de temelinin atılacağını ve şehre yeni bir sosyal hayat kazandıracağını ifade etti. Ayrıca 30 Haziran’da stadyum ihalesinin yapılacağını ve modern bir spor kompleksi inşa edileceğini de duyurdu.

“Yaralarımızı Birlikte Sardık”

TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, deprem bölgesinde toplamda 346 bin 495 konutun yapımına başlandığını, bunların büyük bir kısmının tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi. Sungur, Kahramanmaraş’ta Azerbaycan tarafından 452 konut ve 328 iş yeri, TOKİ olarak da bölgede toplam bin 183 konut ve bin 195 iş yeri ürettiklerini kaydetti.

“Azerbaycan’ın Desteği Hafızamızda Özel Bir Yere Sahip”

Vali Mükerrem Ünlüer,törende yaptığı konuşmada; bugün sadece bir teslim töreni değil, aynı zamanda kardeşlik ve vefanın ifadesinin yaşandığını belirterek, Azerbaycan’ın deprem sonrası gösterdiği desteğin hafızalarda özel bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

“250 Bininci Afet Konutu Sahibini Buluyor”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, törenle birlikte toplamda 250 bin 536 konut ve iş yerinin hak sahiplerine teslim edileceğini, kalan vatandaşların da en kısa sürede kalıcı konutlarına kavuşacağını söyledi. Yerlikaya, Kahramanmaraş’ta Azerbaycan tarafından bin 213 konut ve bin 782 iş yeri inşa edildiğini vurgulayarak, Azerbaycan Mahallesi’nin adının bile başlı başına bir anlam taşıdığını ifade etti.

“Asrın Felaketini Asrın Dayanışmasına Dönüştürdük”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen çalışmalarla asrın felaketinin asrın dayanışmasına dönüştürüldüğünü söyledi. Teslim edilen konut sayısının her ay artarak devam ettiğini belirten Kurum, “Yuvaya kavuşmayan tek bir vatandaş kalmayana dek çalışmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

“Türkiye’nin Acısı Bizim Acımızdır”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev konuşmasında, 6 Şubat depremlerini Azerbaycan halkının kendi acısı gibi yaşadığını ifade etti. Depremin ilk gününden itibaren Türkiye’nin yardımına koştuklarını belirten Aliyev, “Bugün burada, Azerbaycan Mahallesi’nin açılışında bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kahramanmaraşlı kardeşlerimiz için burada kalıcı bir yaşam alanı kurduk. Türkiye ile kardeşliğimiz ebedidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Birlikte Yaraları Sardık, Geleceği Birlikte Kuruyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki bağların bir kez daha ete kemiğe büründüğünü belirtti. Deprem sonrası Azerbaycan’ın gösterdiği samimi dayanışmayı hiçbir zaman unutmayacaklarını vurgulayan Erdoğan, “Azerbaycan Mahallesi bizim gurur projelerimizden biri. Haydar Aliyev İlkokulu’ndan parklarına, ofislerine kadar burası modern yaşamın tüm gereklerini karşılayan bir alan olarak inşa ediliyor. 2 bin 778 konut, dükkân ve ofisin inşası tüm hızıyla sürüyor. Bugün Kahramanmaraş’ımızda 3 bin 567 konut ve 744 iş yeri olmak üzere deprem bölgesinde 49 bin 56 bağımsız bölümü daha hak sahiplerine teslim ediyoruz. 2025 yılı sonunda hedefimiz 453 bin bağımsız bölümü tamamlamak. Deprem bölgesinde şimdiye kadar 2 Trilyon TL’yi aşan yatırım yaptık. Asrın felaketi tamamen ortadan kalksın diye 2025 bütçesinde 584 Milyar TL’lik kaynak ayırdık” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, depremde 14 sporcusunu kaybeden Kahramanmaraş İstiklalspor’un futbolda 2. Lig’e, basketbolda ise 1. Lig’e yükseldiğini hatırlatarak kulübü tebrik etti.

Haydar Aliyev Kültür Merkezi’nin Temeli Atıldı

Törenin sonunda Azerbaycan Mahallesi’nde inşa edilecek Haydar Aliyev Kültür Merkezi’nin temeli atıldı. Merkez; sanat, edebiyat ve kültürel yaşamın kalbinin atacağı yeni bir mekân olarak planlandı.