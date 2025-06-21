Kahramanmaraş, 19 Haziran Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i ağırlayarak tarihi bir güne daha tanıklık etti.

Azerbaycan Mahallesi’nde “250 Bininci Afet Konutu Kura Çekim ve Anahtar Teslim Töreni” kapsamında Kahramanmaraş’ta 3 bin 567 konut ve 744 iş yeri olmak üzere deprem bölgesinde toplam 49 bin 56 bağımsız bölümün kura çekimi yapılarak hak sahiplerine teslim edildi. Törende konuşmaların ardından gerçekleşen hediye merasiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından Kahramanmaraş’ın tescilli el sanatlarından ceviz oyma sandığı ve sim sırma hediye edildi. Kahramanmaraş’ın tescilli ürünleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev’in beğenisini kazandı.

Kahramanmaraş’ın Nadide Değerleri; Sim Sırma ve Ceviz Oyma Sandık

Kahramanmaraş’ın köklü el sanatları arasında yer alan sim sırma, ince zevk ve yüksek el işçiliği gerektiren zarif bir süsleme sanatıdır. Altın ya da gümüş rengindeki metal ipliklerle yapılan bu işlemeler, özellikle bindallı, kaftan, seccade ve örtü gibi geleneksel tekstil ürünlerinde kullanılır. Yüzyıllardır ustadan çırağa aktarılan bu sanat, hem kültürel bir miras hem de Kahramanmaraş’ın özgün estetik anlayışının bir yansıması olarak tescillenmiştir. Ceviz Oyma Sandık ise şehrin zengin ağaç işçiliği geleneğinin en nadide örnekleri arasında yer alır. Genellikle yerli ceviz ağacından üretilen bu sandıklar, el işçiliğiyle işlenen motifleriyle dikkat çeker. Hem estetik hem de işlevsel olan bu sandıklar, geçmişte çeyizlerin saklandığı değerli eşyalar arasında sayılırdı. Günümüzde ise hem geleneksel hem de hediyelik eşya olarak kıymet görmeye devam eden ceviz oyma sandıklar, Kahramanmaraş’ın kültürel zenginliğini yaşatmayı sürdürüyor.