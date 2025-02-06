Erdoğan, açıklamasında, "Hepimizi derinden sarsan, yüreğimizde büyük yaralar açan, milletimizin hafızasında asla silinmeyecek izler bırakan 6 Şubat depremlerinin ikinci senede devriyesinde, yitirdiğimiz 53 bin 537 kardeşimizin her birine yüce Allah’tan rahmet niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, deprem şehitlerinin yakınlarına ve milletine bir kez daha sabır diledi.

Açıklamasında, "İlk günden beri devlet ve millet olarak ‘bir oluruz’ dedik ve depremden etkilenen bölgelerimizden elimizi bir an olsun çekmedik. Bundan sonra da şehirlerimiz tamamen ayağa kalkana kadar emekle, alın teriyle, metanetle, çelik bir iradeyle inşa ve ihya hamlemize devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı, "Sardığımız yaraları inşallah tam olarak iyileştirene, tüm vatandaşlarımız güvenli ve sıcak yuvalarına kavuşana kadar kararlılığımızdan ödün vermeyeceğiz" şeklinde konuşarak, kaybedilen canların aziz hatıralarını kalplerde yaşatmaya devam edeceklerini vurguladı. Son olarak, "Rabb’im ülkemizi ve milletimizi böylesi afetlerden muhafaza buyursun" ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.