Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le katıldığı ‘250 Bininci Konut Kura Çekimi ve Anahtar Teslim Töreni’nde şehrin spor başarısını örnek gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, “Hep birlikte güçlü yarınlara yürüyeceğiz. Ümit var olmamız için elimizde birçok sebep var. Bunun en güzel örneği Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü’dür. 6 Şubat’tan önce amatör ligde mücadele eden bu spor kulübümüz depremde 14 sporcusunu kaybetmişti. Futbol Federasyonu tarafından 3. Lige alınan kulübümüz faaliyetlerine 1 yıl ara vermişti. Bugün futbolda 2. lige, basketbolda 1. lige yükseldi. Tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Şehir Yeni Stadına Kavuşuyor

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, beklenen spor yatırımı için 30 Haziran’ı işaret etti. Başkan Görgel, “Cumhurbaşkanımızın destekleriyle şehrimiz yeni stadyumuna kavuşuyor. İnşallah 30 Haziran’da TOKİ’miz ihaleye çıkacak. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve Büyükşehir Belediyemiz işbirliğinde şehrimize yaşayan bir stadyum, yaşayan bir spor kompleksi inşa edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, bakanlarımıza ve katkı sağlayan herkese şehrim adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.