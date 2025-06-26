Kahramanmaraş’ın tarihi ve kültürel simgelerinden biri olan Demirciler Çarşısı’nda 6 Şubat depremlerinde hasar gören 75 iş yeri yeniden ayağa kalkıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan restorasyon süreciyle, çarşının tarihi dokusunun korunarak ihya edilmesi hedefleniyor. Şehirde yüzyıllardır demircilik mesleğinin yaşatıldığı ve el emeğiyle üretilen ürünlerin ticaretinin yapıldığı çarşı, geçmişten günümüze Kahramanmaraş’ın ekonomik ve kültürel hayatında önemli bir yere sahip. Depremlerin ardından zarar gören çarşının yeniden canlandırılması için yürütülen bu çalışmalar, hem kent estetiğine hem de esnafın ekonomik faaliyetlerine katkı sunacak.

Geçici İş Yerleri Hazırlandı

Restorasyon sürecinde esnafların mağduriyet yaşamaması adına, Büyükşehir Belediyesi devreye girdi. Dulkadiroğlu Sarayaltı ve Şekerli caddeleri üzerinde kurulan geçici iş yerleriyle, Demirciler Çarşısı esnafının ticari faaliyetlerini sürdürebilmeleri sağlandı. Kurulan bu alanlar, çarşının alışveriş kültürünü kesintiye uğratmadan yaşatmaya devam ediyor. Geçici iş yerlerine taşınan esnaflar, yeni alanlarında faaliyetlerine başladı.

Tarihi Dokusuyla Yeniden Yükselecek

Demirciler Çarşısı’nın aslına uygun şekilde restore edilerek yeniden canlandırılması, yalnızca ekonomik bir hareketlilik değil, aynı zamanda şehrin hafızasına sahip çıkmak anlamına da geliyor. Proje tamamlandığında, Kahramanmaraş hem turistik hem de ticari açıdan bir değerini daha yeniden kazanmış olacak.