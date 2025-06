Yüz binlerce kamu işçisi artık oyalama değil, gerçek adalet istiyor.

Beklemekle geçen altı ayın ardından kamu işçileri, bu kez ülke genelinde sosyal medya mitingiyle ses yükseltiyor.

Bugün, 26 Haziran Perşembe akşamı saat 21.00’de, sosyal medyada milyonların sesi olmak için buluşulacak.

Sözleşme Yok, Sabır Taştı

Kamu işçileri yalnızca ücret değil, yaşam hakkı için mücadele ediyor.

Her gün artan enflasyon karşısında ezilen işçi, insanca bir yaşam için tek yürek oldu.

Vergide adalet, tayin hakkı, refah payı, unvan değişikliği… Talepler net, beklenti açık:

“Alın terimizin karşılığını istiyoruz!”

İşte Kamu İşçisinin Ana Talepleri:

• Vergi dilimlerinin acilen revize edilmesi

• Refah payı uygulamasının hayata geçirilmesi

• Eşel mobil sistemiyle maaşların enflasyona endekslenmesi

• Tayin hakkının tüm kamu işçilerine tanınması

• Meslek kodlarının güncellenerek belirsizliklerin kaldırılması

• Yıl-kıdem farkından doğan eşitsizliklerin giderilmesi

• Kıdem tazminatının güvence altına alınması

• Sendika aidatlarında işçiye yük olan uygulamaların kaldırılması

• Delegasyon sisteminin adil ve şeffaf hale getirilmesi

• Statü ve unvan değişikliği hakkının genişletilmesi

“Ya Grev, Ya 1800 Taban” Sloganıyla Sosyal Medyada Büyük Buluşma

Kamu İşçileri Federasyonu öncülüğünde yürütülen bu mücadele, yalnızca sendikal bir hak arayışı değil.

Bu, emeğin, alın terinin ve onurun haykırışıdır.

Ve bu ses, bu akşam saat 21.00’de Türkiye genelinde aynı anda yükselecek.

Tüm kamu işçileri, emekçiler ve emek dostları bu dijital mitinge davetlidir.

Çünkü haklar, sosyal medyada görünür hâle geldiğinde masada görmezden gelinemez.

Son Söz: Bu Mücadele, Geleceğimizin Mücadelesidir

Bugün saat 21.00’de paylaşacağınız her mesaj, her etiket, her cümle; milyonlarca işçinin ortak sesi olacak.

Artık sabretmek değil, birlik olup mücadele etmek zamanı.

Çünkü bu sözleşme sadece bugünü değil, geleceğimizi belirleyecek.

Ya göz ardı edileceğiz, ya da hep birlikte söz hakkı alacağız.

Tercih bizim değil, ama ses bizim.

Destek Ol, Paylaş, Güç Ver