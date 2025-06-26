Program kapsamında, Tayvan’dan gelen seyahat acenteleri, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün rehberliğinde şehrimizin zengin tarihi mirası, eşsiz doğal güzellikleri, köklü kültürel yapısı, lezzet dolu mutfağı ve konaklama imkanlarıyla buluşturuldu.

Kahramanmaraş KASKİ 30 personel alıyor!
Kahramanmaraş KASKİ 30 personel alıyor!
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Tayvan Seyahat Acenteleri Ziyareti (7)

Bu çerçevede Başkonuş Yaylası, Geben Vadisi, Kanlıböğet, Ali Kayası Cam Teras, Eshab-ı Kehf Külliyesi ve Mağarası keşfedildi, eşsiz Maraş mutfağı lezzetleri ve Maraş dondurması şovu yapılarak tadıldı.

Kahramanmaraş’ın hem yurt içinde hem de uluslararası alanda tanıtımına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir.

Tayvan Seyahat Acenteleri Ziyareti (6)

Tayvan Seyahat Acenteleri Ziyareti (8)

Tayvan Seyahat Acenteleri Ziyareti (2)