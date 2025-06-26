Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin kırsal bölgelerde eğitim gören çocuklara kitap sevgisi aşılamak, okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak ve eğlenceli etkinliklerle dolu bir gün geçirmesi için hayata geçirdiği Mobil Çocuk Kütüphanesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılında da önemli çalışmalara imza attı.

Mobil Çocuk Kütüphanesi, bu yıl 8 farklı ilçede, 49 kırsal mahallede eğitim gören yaklaşık 5 bin öğrenciye ulaşılarak, kitaplarla buluşmaları sağladı.

Sadece Kitap Değil, Umut da Taşıdı

Mobil Çocuk Kütüphanesi, özellikle kırsal bölgelerde bulunan kitaba erişimi kısıtlı olan çocuklara hizmet vererek, çeşitli etkinliklerle onların hayal dünyasını genişletmeyi başarırken, farklı türlerdeki kitapları keşfetmelerine de olanak tanıdı. Kütüphane aracılığıyla öğrenciler, hikâyelerden bilimsel içeriklere kadar birçok esere erişim sağladı.

Genç Okurlar Mobil Kütüphane ile Yetişiyor

Mobil Kütüphane, çocukların beğenisini kazanmayı başardı. Okullarda yoğun ilgiyle karşılanan kütüphane, kitapsever nesillerin yetişmesine de katkı sağlıyor. Böylece, bilgiye erişimde fırsat eşitliği sağlanarak tüm çocukların kitapların büyülü dünyasıyla tanışması amaçlanıyor.‘Bir Otobüs Dolusu Umut’ sloganı ile yola çıkan Mobil Çocuk Kütüphanesi’nde sadece kitap okumaları yapılmıyor, aynı zamanda animasyon izletisi, masal saati, boyama saati, akıl ve zekâ oyunları gibi çeşitli etkinlikler de gerçekleştirilerek çocukların hayal dünyası genişliyor.