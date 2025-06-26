Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin gençlere yönelik vizyon projelerinden “Pusula Maraş” kapsamında düzenlenen geziler tüm hızıyla devam ediyor. Gençlerin hem tarih bilincini artırmak hem de milli ve manevi değerlerle daha yakından buluşturmak amacıyla düzenlenen organizasyonların ikinci durağı, Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesinde simge şehirlerden Çanakkale oldu.Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen Çanakkale gezisine, Pusula Maraş mobil uygulamasını aktif olarak kullanan gençler arasından seçilen 100 kişi katıldı. Gençler, ziyaret ettikleri şehrin tarihi atmosferinde adeta zaman yolculuğuna çıktı. Gezi kapsamında; Çanakkale Şehitler Abidesi, Conkbayırı, 57. Alay Şehitliği gibi Türk milletinin kahramanlık destanlarının yazıldığı önemli noktalar ziyaret edildi. Rehber eşliğinde gerçekleştirilen programda gençlere, Çanakkale Savaşı’nın önemi, şehitlerin fedakârlığı ve tarihin seyrini değiştiren mücadeleler hakkında bilgi verildi. Programa katılan gençler, bu anlamlı organizasyondan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Ziyaretlerde duygusal anlar yaşayan gençler, Çanakkale’nin manevi atmosferinden çok etkilendiklerini belirtti.

Pusula Maraş Gezileri Devam Edecek

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, gençlerin tarih bilinciyle yetişmesi için bu tür organizasyonların büyük önem taşıdığı vurgulanırken, “Pusula Maraş Gezileri”nin ilerleyen dönemde de Anadolu’nun farklı şehirlerine düzenlenecek programlarla süreceği belirtildi. Böylelikle Kahramanmaraşlı gençlerin Türkiye’nin dört bir yanındaki kültürel, tarihi ve doğal zenginliklerle buluşturulması hedefleniyor.

Pusula Maraş Mobil Uygulaması Tüm Cihazlarda

Büyükşehir Belediyesinin gençlere özel hizmet ve etkinliklerinden haberdar olmak isteyen tüm gençler, “Pusula Maraş” mobil uygulamasını indirerek projelere kolayca erişim sağlayabiliyor. Uygulama, İOS cihazlar için AppStore, Android cihazlar için ise Play Store üzerinden indirilebiliyor.