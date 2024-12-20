Bütçe görüşmeleri devam eden Türkiye Büyük Millet Meclisinde DEM Parti Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in “Adı Maraş, Kahramanmaraş olan kentin Aleviler açısından aslında Kan Revan Maraş olduğunu ifade etmek istiyorum” sözleri üzerine konuşma alan

Köksal: ‘’Biraz önce "kahraman" yerine "kahraman değil kan ve revan Maraş" denildi, bunu kınıyorum. Şehrimizin güzel adının kahramanlık ünvanını alması bu yüce Meclis çatısı altında Fransız'a ve İngiliz'e sıkılan kurşunla olmuştur. Her bir ferdinin düşman işgaline karşı duruşuyla almıştır KAHRAMANLIK ünvanını. "Benim katliamım" "senin katliamın" diyenleri kınıyorum. Tarihin en pis ve kesif kokan dönemlerinin bir daha yaşanmaması için, bu yüce Meclis çatısı altında bir daha böyle günlerin olmaması için hep birlikte, hani karşı durmak gerekir ama bir şehri de itham etmemek gerekir, ki bu şehir 13 bin evladını toprağa vermiş bir deprem şehri ise' ifadelerini kullandı.