PTT’nin Hizmet Ağı Daraldı, Sorunlar Büyüyor

6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş’taki PTT merkez binaları ağır hasar aldı, bir bina ise tamamen yıkıldı. Bu nedenle PTT’nin hizmet ağı büyük ölçüde daraldı. Yoğunluğun merkezi olan Kalealtı şubesi, yazın sıcakta kavrulurken, kışın dondurucu soğukta vatandaşlara hizmet vermeye çalışıyor.

Vatandaşlardan Sert Tepki: “PTT Genel Müdürlüğü Ne Güne Duruyor?”

Hizmetin konteynerde verilmesi ve personel sayısının ikiyle sınırlı olması vatandaşların tepkisini büyütüyor. “Hizmetin konteynerde olmasına mı yanarsın, iki personelle hizmet verilmesine mi?” diyerek mağduriyetlerini dile getiren vatandaşlar, çözüm için PTT Genel Müdürlüğü’ne sesleniyor:

“PTT İl Müdürlüğü’nün gücü yetmiyorsa, PTT Genel Müdürlüğü neden müdahale etmiyor?”

Çözüm Bekleyen Vatandaş: Daha Fazla Personel, Daha Fazla Konteyner

Vatandaşlar, Kahramanmaraş PTT Başmüdürlüğü’nün, merkezden personel kaydırmak suretiyle bu şubedeki hizmet kalitesini artırabileceğini belirtiyor. Ayrıca, birkaç konteyner daha eklenerek hizmet yerleşkesinin genişletilmesiyle vatandaşların mağduriyetinin hafifletilebileceğine dikkat çekiyor.

Yetkililere Açık Çağrı: Soruna El Atın!

Vatandaşlar, Kahramanmaraş milletvekillerini ve Kahramanmaraş Valisi’ni göreve davet ediyor. PTT hizmet ağındaki aksaklıkların Valilik koordinasyonuyla giderilmesini talep eden vatandaşlar, “Bu sorun çözüme kavuşmazsa PTT, depremden 2 yıl sonra konteynerde hizmet veren tek kamu kurumu olarak tarihe geçecek!” diyerek tepki gösteriyor.