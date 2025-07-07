“Yetiştirici sayısı %50 azaldı, barınaklar harabeye döndü”

Kahramanmaraş Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Vakkas Kuzu’nun aktardığı bilgilere göre, deprem bölgesindeki hayvan barınakları ve işletmelerin büyük bölümü zarar gördü. Bu durum, birliklere kayıtlı yetiştirici sayısında %50’ye varan bir azalmaya neden oldu. Birçok işletme, ayakta kalabilmek için işçi çıkarmak zorunda kaldı.

“Anaç hayvanlara teşvik yok, işçilere sigorta desteği şart”

Depremden sonra devlet desteğinin yetersiz kaldığını belirten yetiştiriciler, anaç koyun ve keçilere teşvik verilmemesinin üretimi ciddi biçimde sekteye uğrattığını ifade etti. Verilen desteklerin yalnızca yavru hayvanlar üzerinden yapılmasının yetersiz ve yanlış bir politika olduğunu vurgulayan Karatutlu, çiftliklerde çalışan işçiler için SGK prim desteği sağlanması gerektiğini belirtti.

“Yem ve saman fiyatları arttı, krediye erişim zorlaştı”

Yetiştiriciler, saman ve yem fiyatlarındaki ciddi artışa dikkat çekerek, acilen yem teşviki sağlanması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, üreticilerin uygun faizli banka kredilerine erişiminin kolaylaştırılması gerektiği vurgulandı.

“Suriye’den gelen kontrolsüz hayvan girişi sektörü tehdit ediyor”

Kahramanmaraşlı yetiştiricilerin bir diğer önemli şikayeti ise Suriye’den kontrolsüz biçimde gelen koyun ve keçiler oldu. Bu durumun hem fiyatları düşürdüğü hem de yerli üreticinin emeğini tehdit ettiği ifade edildi. Karatutlu, bu noktada etkin bir sınır kontrolü ve ithalat düzenlemesi yapılması gerektiğini söyledi.

“Üretici yalnız bırakılmamalı”

Dr. İrfan Karatutlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Deprem sadece binaları değil, bu ülkenin üreticisini, alın terini, kırsal emeğini de yerle bir etti. Hayvancılıkla geçinen binlerce aile üretimden kopma tehlikesiyle karşı karşıya. Devlet, sadece şehir merkezini değil, kırsalı da görmelidir. Hayvan barınakları onarılmalı, anaç hayvan teşvikleri yeniden başlamalı, işçi sigortaları desteklenmeli ve sınırlarımız üreticinin emeğini koruyacak şekilde düzenlenmelidir. Aksi halde sadece hayvanlar değil, bir meslek ve bir yaşam biçimi yok olacaktır.”