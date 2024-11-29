Konuşmasında altyapı sorunlarından hava ve demiryolu eksikliklerine, sağlık hizmetlerinden gençlik ve spor yatırımlarına kadar pek çok konuya değinen Karatutlu, Kahramanmaraş’ın daha fazla ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

“Kar ve fırtına şehrimizi felç etti”

Geçtiğimiz pazar günü Kahramanmaraş’ta yaşanan kar ve fırtınanın halk üzerinde büyük bir endişe yarattığını belirten Karatutlu, şunları söyledi:

“Binlerce ağaç kökünden söküldü, yüzlerce bina ve konteyner zarar gördü, elektrik hatları koptu. Şehrin büyük bir kısmına elektrik verilemedi, özellikle köylerimiz bu soğukta ciddi mağduriyet yaşadı. Elektrik dağıtım şirketi AKEDAŞ yine sınıfta kaldı ve halkımızı mağdur etti. Yıllardır şehrin elektrik altyapısına yatırım yapılmadığı gibi denetim mekanizmaları da işletilmiyor.”

“Kahramanmaraş ulaştırma yatırımlarında neden geri planda?”

Kar ve fırtına nedeniyle Elbistan, Göksun, Afşin, Nurhak ve Ekinözü ilçeleriyle yol bağlantılarının kesildiğini ifade eden Karatutlu, Ulaştırma Bakanlığına seslendi:

“Kahramanmaraş’ın bağlı olduğu Karayolları Bölge Müdürlüğü, merkeze 300 km, Elbistan’a ise 450 km uzaklıktaki Mersin’de. Acil durumlarda müdahale etmek mümkün değil. Hızlı tren hatları ve demiryolları konusunda da yıllardır ihmal edilen Kahramanmaraş, Cumhuriyet döneminden beri ulaşımla ilgili sorunlar yaşamaktadır.”

“Kahramanmaraş Havalimanına basit bir cihaz takıldı”

Karatutlu, Kahramanmaraş Havalimanı’nın yıllardır çözülmeyen sorunlarına dikkat çekerek, “ILS cihazı yerine düşük özelliklere sahip LLZ cihazı takıldı. Bu cihaz, havaalanındaki uçuş güvenliğini artırmakta yetersiz kalıyor ve uçaklar sık sık komşu illere yönlendiriliyor. Diğer iller modern cihazlarla donatılırken, Kahramanmaraş’a bu cihazın takılması kabul edilemez” dedi.

“Deprem bölgelerinde sağlık hizmetleri yetersiz”

Sağlık yatırımlarında Kahramanmaraş’ın yıllardır geri planda kaldığını söyleyen Karatutlu, deprem sonrası sağlık hizmetlerindeki durumu şu sözlerle özetledi:

“Halkımız yaklaşık iki yıldır Yörükselim Hastanesi’nde, 100 yataklı bir hastanede üst üste sağlık hizmeti almaya çalışıyor. Deprem sonrası yeni hastane yapımı için verilen sözler tutulmadı. Aralık ayında teslim edileceği söylenen hastane hâlâ tamamlanmadı. Kahramanmaraş sağlık hizmetlerinde Türkiye standartlarının altında kalmaya devam ediyor.”

“Ayakkabı üreticileri destek bekliyor”

Kahramanmaraş’ın kadın ayakkabı üretiminde İzmir’den sonra ikinci sırada olduğunu hatırlatan Karatutlu, deprem sonrası konteynerlerde üretim yapmaya çalışan esnafların taleplerinin görmezden gelindiğini belirtti:

“200-250 esnafa 30-40 dönümlük bir alan verilmesi gerekiyor. Ancak büyük sermaye sahiplerine devasa alanlar tahsis edilirken küçük ve orta ölçekli esnaf ihmal ediliyor.”

“Gençlik ve spor tesislerinde büyük eksiklik var”

1,2 milyon nüfusa sahip Kahramanmaraş’ın bir stadyumunun bile bulunmadığını belirten Karatutlu, “Gençlerimizin deprem sonrası sosyal ve sportif faaliyetlere ihtiyacı var. Ancak bu konuda da Kahramanmaraş ihmal ediliyor. Benzer şehirlerde iki kat fazla spor tesisi varken, Kahramanmaraş neden geri planda bırakılıyor?” diye sordu.

“Mücbir sebep kararı uzatılmalı”

Deprem bölgesindeki küçük esnafın ekonomik zorluklarla mücadele ettiğini vurgulayan Karatutlu, mücbir sebep kararının uzatılması gerektiğini ifade etti:

“Depremden çok etkilenmeyen büyük işletmeler bu kapsamdan çıkarılmalı, ancak zor durumdaki küçük esnafa destek sağlanmalıdır.”

“Kahramanmaraş’ın altyapı sorunlarına merkezi Hükümet destek vermeli”

Son olarak belediyelerin altyapı çalışmaları konusunda yetersiz kaldığını belirten Karatutlu, merkezi hükümete çağrıda bulundu:

“Ulaşım, su, kanalizasyon ve altyapı gibi konularda Kahramanmaraş’ın desteğe ihtiyacı var. Deprem bölgelerindeki çalışmaların yüzde 70’i hâlâ tamamlanmadı. Bu bölgelere en az 5-10 yıl boyunca destek verilmesi gerektiğini unutmamalıyız.”

Dr. İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş ve deprem bölgelerinin sorunlarını periyodik olarak gündeme getirmeye devam edeceğini vurgulayarak konuşmasını tamamladı.