Türkiye’nin dört bir yanından gelen parti teşkilatları, milletvekilleri, belediye başkanları, il ve ilçe başkanları, delegeler ve partinin üst düzey yöneticileri kongrede bir araya geldi. DEVA Partisi’nin siyasi hedefleri, vizyonu ve ülke meselelerine dair çözüm önerileri konuşulurken, Kahramanmaraş kültürünün izleri de kongreye damgasını vurdu.

“Kahramanmaraş’ın tatlarıyla buradayız”

Kongrede dikkat çeken özel bir stant, DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu tarafından açıldı. Stantta, Kahramanmaraş’ın zengin kültürel mirasını yansıtan cevizli sucuk, dondurma, tarhana ve ceviz ikram edildi. Ziyaretçilere adeta bir lezzet şöleni sunulan bu stant, kongre boyunca büyük ilgi gördü. Hem yerel delegeler hem de DEVA Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan, bu stantta Maraş lezzetlerinin tadına baktı.

“Siyaset gönül bağıyla yapılır”

Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, bu anlamlı etkinlikle ilgili duygularını şöyle dile getirdi: “Kahramanmaraş’ın zengin kültürünü ve eşsiz tatlarını, Türkiye’nin dört bir yanından gelen misafirlerimize tanıtmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum. Siyaset sadece sözle değil, aynı zamanda gönül bağıyla yapılır. Biz de burada, şehrimizin hem kültürel hem de damak tatlarını paylaşarak, bir köprü kurmaya çalıştık. Partimizin 2. olağan büyük kongresinde, Kahramanmaraş’ı en güzel şekilde temsil ettiğimize inanıyorum.”

“Damaklarda tat, gönüllerde iz bıraktık”

Kongrede bir araya gelen katılımcılar, hem DEVA Partisi’nin güçlü siyasi duruşunu takip etme hem de yerel lezzetlerle buluşma fırsatı buldular. Bu organizasyon, partinin birlik ve beraberlik mesajını güçlendirirken, yerel kültürlerin ulusal çapta tanıtılmasının da ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.

Kahramanmaraş standı, hem damaklarda hem de gönüllerde iz bırakarak kongreye unutulmaz bir renk kattı.