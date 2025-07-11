Deprem bölgesinde ruhsatsız ve izinsiz yapılaşmanın hızla arttığını vurgulayan Karatutlu, Kanuni Mahallesi’nde gözlemlediği manzarayı şu sözlerle aktardı:

“Kahramanmaraş ve deprem bölgesi ruhsatsız iş yeri ve bina yapımının merkezi hâline geldi. Dağa, taşa ruhsatsız konut ve iş yeri açılıyor PVC atölyeleri, kuyumcu üretimhaneleri, hayvan barınakları mahallelerin içine kurulmuş durumda. Şehrin ortasında, insanların yaşadığı alanda bu şekilde yaşamak mümkün mü?”

Karatutlu, ne bakanlıkların ne de yerel yönetimlerin bu konuda adım attığını vurgulayarak, iktidarı göreve çağırdı.

Mahallede sağlık ocağı yok, okul yok!

Karatutlu, yalnızca izinsiz yapılaşmanın değil, kamu hizmetlerine erişim sorunlarının da halkı mağdur ettiğini belirtti:

“Kanuni Mahallesi’nde sağlık ocağı yok, okul yok. İnsanlar en temel hizmetlere erişemiyor. Bu eksikliklerin bir an önce giderilmesi gerekiyor.”

Karatutlu, hafta sonu Sarıgüzel Köyü yaylasında vatandaşlarla bir araya geldiğini belirterek, Berit Dağı eteklerindeki su kaynaklarının değerlendirilmesi gerektiğini şu sözlerle ifade etti:

“Sarıgüzel’de, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nun şehit olduğu bölgede köylülerle buluştum. Kaynak suyu bembeyaz akıyor, adına ‘Ayıran Pınar’ diyorlar. Köylülerin tek isteği var: Küçük bir gölet. Sadece bu göletle 10 köy sulama ve içme suyuna kavuşacak. DSİ ve hükümetin temsilcileri yerinde görse, çözümün ne kadar basit olduğunu anlayacaklar.”