Mahalle sakinlerinin güvenli ve konforlu ulaşımını hedefleyen çalışma, bölgeye estetik bir görünüm kazandırırken yayalar için de büyük kolaylık sağlayacak.

Yaya kullanımının yoğun olduğu alanlarda başlatılan kaldırım çalışması, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Özellikle okul çevresi, cami önü ve yoğun kullanılan sokaklarda yapılan düzenlemelerle hem güvenlik hem de erişilebilirlik artırılıyor.

Çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, ilçenin her noktasına hizmet ulaştırma gayretinde olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Ballıca mahallemizde yaşayan vatandaşlarımızdan gelen talepleri dikkate alarak kaldırım düzenleme çalışmalarına başladık. Amacımız, hemşehrilerimizin günlük yaşamını kolaylaştırmak ve daha yaşanabilir bir Dulkadiroğlu inşa etmektir. İlçemizin her mahallesine eşit hizmet götürmeye devam edeceğiz.”

Başkan Akpınar, benzer düzenlemelerin ihtiyaç duyulan diğer mahallelerde de sürdürüleceğini ifade etti.