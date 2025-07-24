Basın mensuplarının, tarafsızlık, doğruluk ve sorumluluk bilinciyle görev yaptığını belirten Başkan Akpınar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Basın; gerçeği ortaya koyan, toplumu bilgilendiren, yönlendiren ve ortak hafızamızı canlı tutan çok önemli bir meslektir. Özellikle yerel basın, hemşehrilerimizle kurumlarımız arasında köprü kurarak, toplumsal birlikteliğe büyük katkı sağlamaktadır. Gazetecilik; fedakarlık isteyen, sabır ve özveri gerektiren bir meslek. Gecesiyle gündüzüyle, yağmuruyla sıcağıyla sahada haber peşinde koşan tüm basın çalışanlarımız, toplumun gerçekleri öğrenmesi için büyük emek veriyor. Bu kıymetli emeğin her zaman yanındayız.”

Başkan Akpınar, tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlayarak, sağlık, huzur ve başarı dolu bir çalışma hayatı temennisinde bulundu.