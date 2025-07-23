KASKİ Genel Müdürlüğü, şehir genelinde eş zamanlı olarak yürüttüğü altyapı modernizasyon çalışmalarıyla birlikte, bu süreçte yol yüzeylerinde meydana gelen deformasyonları da titizlikle onarmaya devam ediyor. Vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve ulaşım güvenliğini sağlamak adına gerçekleştirilen bu çalışmalar, Elbistan’da da yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

Altyapı imalatlarının başarıyla tamamlandığı mahallelerde hızla üstyapı düzenlemelerine geçen KASKİ ekipleri, son olarak Elbistan’da Cumhuriyet Mahallesi Valide Emine Sultan Caddesi ile Kümbet Mahallesi’nin ara sokaklarında yol bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi. Yürütülen sıcak asfalt yama uygulamalarıyla, altyapı çalışmaları sırasında oluşan bozulmalar ve çöküntüler giderilerek yol yüzeyleri yeniden güvenli ve konforlu hale getirildi. Böylece hem araç hem de yaya trafiğinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçildi.

Çalışmalar Etaplar Halinde Devam Edecek

KASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, altyapı yatırımlarının tamamlandığı tüm bölgelerde yol onarım ve asfaltlama işlemlerinin etaplar halinde sürdüğü belirtilerek, “Vatandaşlarımızın ulaşımını aksatmadan sürdürmesi, güvenli ve konforlu yollarda seyahat edebilmesi önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu doğrultuda altyapı çalışmalarımızın ardından üstyapı düzenlemelerini hızla gerçekleştiriyoruz” ifadelerine yer verildi. KASKİ’nin Elbistan’da gerçekleştirdiği çalışmalar, bölge halkı tarafından da memnuniyetle karşılanırken, yapılan bu dokunuşlar şehrin yaşam kalitesine katkı sunmaya devam ediyor.