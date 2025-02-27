Davet çerçevesinde, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Gazze halkının yanında olmaya devam edeceklerini ve her koşulda dayanışmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Başkan Akpınar, Gazze halkının yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, uluslararası toplumun bu konuda daha duyarlı olması gerektiğini belirtti.

Filistin davasının yalnızca bir bölgenin meselesi değil, tüm İslam aleminin ortak sorumluluğu olduğunu ifade eden Başkan Akpınar, Türkiye’nin bu konuda her zaman kararlı ve dik bir duruş sergilediğini vurguladı.

Başkan Akpınar, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:“Gazze, bizim kardeşimizdir. Dulkadiroğlu olarak Kahramanmaraş’ın öz kardeşidir. Müstevlilerin işgaline ve eğlencesine teslim edilemez. Hem Gazzeli hem de Kahramanmaraşlı kardeşlerimiz, son nefeslerine kadar Gazze’yi koruyacaktır. Çünkü Kudüs, bizlerin ilk kıblesidir. Bu doğrultuda, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarını ve paylaşımlarını şiddetle kınıyorum. Gazze, asla bir kumar ve eğlence merkezi olmayacaktır. İslam milleti, Gazze’nin kanlı çizmelerle kirletilmesine müsaade etmeyecektir.”

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Gazze meselesinde gösterdiği hassasiyete ve yaptığı diplomatik girişimlere teşekkür eden Başkan Akpınar, Türkiye’nin Filistin halkına verdiği destekten gurur duyduklarını belirtti.

Dulkadiroğlu Belediyesi, Filistin halkının yanında olmaya devam edeceklerini ve Gazze’de yaşanan insanlık dramına karşı her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bir kez daha vurguladı.