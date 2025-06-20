Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Çevre Koruma ile Kültür ve Sosyal İşler müdürlüklerine bağlı ekipler, ilçe genelinde yoğun bir hizmet haftasına daha imza attı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Budaklı ve Dereli Mahallelerinde yol genişletme çalışmalarını sürdürürken, Baydemirli Mahallesi'nde parke tamiratı gerçekleştirdi. Pınarbaşı Mahallesi'nde ise sıcak asfalt kaplama çalışmaları büyük bir titizlikle devam ediyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, mahalle sakinlerine daha temiz ve konforlu yaşam alanları sunmak için Yeşiltepe ve Yenikent mahallelerinde park temizliği ve bakım çalışmalarını tamamladı.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Eyüp Sultan Mahallesi’nde konteyner yıkama, Terziler Sitesi’nde mobil temizlik, Yahya Kemal Mahallesi’nde yer süpürme ve Yenikent Mahallesi’nde havuz temizliği gibi hizmetlerle çevre sağlığına katkı sundu.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ise ihtiyaç sahibi vatandaşlar için sosyal inceleme çalışmaları yaptı. Elde edilen veriler doğrultusunda, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ailelere sosyal yardım ulaştırıldı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, şunları söyledi:“Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerinde ve hızlı biçimde çözmek için tüm ekiplerimizle sahadayız. 105 mahallemizin her birine eşit hizmet ulaştırmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Yaptığımız her hizmet, Dulkadiroğlu’nun yarınlarını daha yaşanabilir kılmak içindir.”



