Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gençlerin milli teknoloji hamlesine katkı sunduğu bu özel projenin 24-26 Haziran tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’nin başkenti Washington DC’de düzenlenecek olan Uluslararası SUAS-2025 yarışmasında Türkiye’yi temsil edeceğini duyurdu.

Genel Başkan Yıldırım, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Ülkü Ocakları Adana İl Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren KAAN Teknoloji Kulübü’nün geliştirdiği, 24-26 Haziran’da ABD/Washington DC’de düzenlenecek SUAS-2025 yarışmasında ülkemizi temsil edecek olan ve liderimizin adını verdiği ‘TÜRKHAN’ İHA prototipini Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’ye takdim ettik.”

Ülkü Ocakları’nın teknolojiye ve milli savunma sanayisine duyduğu ilginin bir göstergesi olan “TÜRKHAN” İHA projesi, gençlerin bilimsel çalışmalara yönlendirilmesi adına da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.