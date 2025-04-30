Ekipler, vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda gerçekleştirdikleri kontrollerle hem kamu düzenini korumayı hem de işletmeleri yasal zemine çekmeyi amaçlıyor.

Son olarak İstasyon Mahallesi’nde şikâyete konu olan bir iş yerinde denetim gerçekleştiren ekipler, iş yeri sahibine ruhsat alımıyla ilgili süreç hakkında detaylı bilgilendirme yaptı. Ruhsat işlemlerini tamamlaması için yapılması gerekenler tek tek anlatılarak gerekli yönlendirmelerde bulunuldu.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, “Zabıta ekiplerimiz, belediyemize ulaşan tüm şikâyetleri hassasiyetle değerlendirmekte ve gerekli yasal işlemleri titizlikle yerine getirmektedir. Vatandaşlarımızın, mağduriyet yaşamamaları ve yasal zeminde faaliyet göstermeleri için iş yeri açmadan önce ruhsat başvurularını yapmaları büyük önem taşımaktadır” denildi.

Başkan Akpınar ayrıca, ruhsatsız iş yeri işletmenin hem yasal sorunlara yol açabileceğini hem de halk sağlığı ve güvenliği açısından risk teşkil edebileceğini vurguladı.