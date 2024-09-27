Başkan Mehmet Akpınar, yaptığı açılış konuşmasında belediyenin son dönemde hayata geçirdiği projelere ve gelecekteki planlarına değinerek şunları söyledi:“Dulkadiroğlu’muzun kalkınması, halkımızın huzuru ve mutluluğu için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Belediyemizin yürüttüğü projelerde siz değerli hemşehrilerimizin görüşleri ve önerileri bizim için çok kıymetli. Halkın içinde, halkla birlikte yönetim anlayışını benimsiyoruz. Bu kapsamda, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışını sürdürüyoruz. Projelerimizi sadece bugünü değil, yarını da düşünerek, Dulkadiroğlu’nun geleceğini inşa edecek şekilde tasarlıyoruz.” dedi.

Toplantıda, özellikle kentsel dönüşüm, alt yapı çalışmaları, sosyal ve kültürel projeler, çevre düzenlemeleri gibi konularda bilgi veren Başkan Akpınar, gençlere yönelik projelerin ve sosyal alanların artırılacağını belirtti.

Ayrıca, spor alanları, yüzme havuzları, gençlik merkezleri gibi tesislerin yapım sürecinin devam ettiğini vurguladı.