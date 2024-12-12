Vakfın çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Aytemür, personellerle birebir görüşerek faaliyetlerin işleyişi hakkında bilgi aldı. Ziyarette, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Kadir Bozlak, vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen yardımlar ve projelerle ilgili kapsamlı bir brifing sundu.

“Sosyal Yardımlaşma, Toplumun Temel Taşıdır”

Kaymakam Aytemür, ziyaret sırasında sosyal yardımların vatandaşlara kesintisiz ulaşmasının önemine dikkat çekerek, “Toplumun refahı, dayanışma ruhunun canlı tutulmasıyla mümkündür. Bu vakfımızın çalışmaları, bu anlayışın en güzel yansımalarından biridir,” ifadelerini kullandı.

Sosyal Destek Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Vakfın vatandaş odaklı hizmet anlayışını güçlendiren çalışmaları, ilçede sosyal dayanışmanın artmasına katkı sağlıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılan yardımların yanı sıra farklı sosyal projelerin de hayata geçirilmesi planlanıyor.

Ziyaret, personellere teşekkür ve başarı dilekleriyle son bulurken, Kaymakam Aytemür’ün bu adımı ilçede büyük takdir topladı.