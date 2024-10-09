Yeni Başkan seçilen Yakup Uğur yaptığı konuşmada, muhtarlık kurumunun tarihi ve işlevine vurgu yaparak, demokrasinin yerleşmesinde muhtarların oynadığı kritik rolü anlattı.

Başkan Uğur, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Muhtarlarımız, hem devletin varlığını en ücra köşelerde hissettiren hem de halkın sesini yönetime yansıtan en önemli köprülerden biridir. Halkımız artık muhtarlarını seçerken çok daha dikkatli ve titiz davranıyor. Bu da demokrasimizin ne kadar köklü bir hale geldiğini ve toplumda kurumsal bir anlayışın oluştuğunu gösteriyor. 1829'dan bu yana devam eden muhtarlık müessesesi, Türk demokrasisi içerisinde sağlam bir yere sahiptir. Halkın seçimlerde oy kullanarak yöneticilerini belirleme kültürü, muhtarlık kurumu sayesinde güçleniyor. Bu nedenle siz muhtarlarımız, halkın sesi olmanın yanında demokrasinin yerleşmesinde de büyük bir rol oynuyorsunuz."

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Beşen, programda bir konuşma yaparak, muhtarlık kurumunun toplum için önemini vurguladı. Beşen, muhtarların hem mahallelerinde vatandaşların sorunlarına doğrudan çözüm üretebildiklerini hem de yerel yönetimlerle koordineli çalışarak vatandaşın taleplerini iletebildiklerini belirtti.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar ise, muhtarların yerel yönetimlerde ne denli kritik bir rol oynadığına değindi. Akpınar, "Muhtarlar, yerel demokrasinin ilk temsilcileridir. Onların mahallelerindeki sorunları çözme becerisi, bizim çalışmalarımızı da doğrudan etkiliyor. Bu nedenle onların talepleri bizim için her zaman önceliklidir," diyerek, muhtarlık kurumunun yerel yönetimlerle olan güçlü bağını ortaya koydu.

Genel kurul programı, Dulkadiroğlu ve Kahramanmaraş genelindeki birçok mahalle muhtarının yanı sıra, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Beşen, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar ve siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Kongrede Divan Başkanlığına gazeteci Abdurrahman Akbaba getirilirken, Katip üyeliklerini ise Onikişubat Muhtarlar Derneği Başkanı Ramazan Gürbak ve Necip Fazıl Mahallesi Muhtarı Zülküf Tufan yaptı.