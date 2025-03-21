Gelecek nesillere orman bilincini aşılamak ve çevre duyarlılığını artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, öğrenciler de aktif olarak yer aldı.

Ağaç dikme etkinlikleri, 100. Yıl Ortaokulu ve Gökkuşağı Anaokulu’nda gerçekleştirildi. Öğrenciler, belediye ekipleriyle birlikte fidanları toprakla buluşturarak doğaya katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadı.

BAŞKAN AKPINAR: "GELECEĞİMİZE NEFES OLUYORUZ"

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, etkinlik ile ilgili yaptığı konuşmada, ormanların gelecek nesillere bırakılacak en değerli miraslardan biri olduğunu vurguladı. Başkan Akpınar konuşmasında şunları kaydetti: "Orman Haftası dolayısıyla ilçemizde düzenlediğimiz ağaç dikme seferberliği ile hem doğaya katkı sağlamayı hem de genç nesillerde orman sevgisini ve çevre bilincini artırmayı hedefliyoruz. Bugün burada çocuklarımızla birlikte fidanlarımızı toprakla buluşturmak bizler için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Ormanlar, sadece doğanın değil aynı zamanda insanlığın da nefesidir. Bu bilinçle hareket ederek daha yeşil bir Dulkadiroğlu inşa etmeye kararlıyız. Bu seferberlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."