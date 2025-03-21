Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından her cuma gecesi gerçekleştirilen ziyaretlerde, hastalara ‘Şifa Niyetine’ yazılı şifa paketi hediye edilerek geçmiş olsun dilekleri iletiliyor.

Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, sosyal yardım yatırımlarıyla her kesime dokunan hizmetlerine ara vermeksizin devam ediyor.

İhtiyaç sahibi ailelere yönelik gıda ve nakdi desteklerinden, yaşlı ve engelli vatandaşlara sunulan bakım hizmetlerine kadar birçok alanda çalışmalar yürüten Onikişubat Belediyesi, Ramazan ayında da dayanışma ve yardımlaşma ruhunu en güçlü şekilde hissettiriyor.

Bu kapsamda, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Ramazan ayı boyunca her cuma gecesi hastanelere ziyaretler düzenlenerek, tedavi gören hastalara şifa paketi hediye ediliyor ve geçmiş olsun dilekleri iletiliyor.

Bu kez Yörükselim Devlet Hastanesi ve Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde gerçekleşen ziyaretlerde, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş’ın selamları hastalara ve yakınlarına iletilirken, sağlık çalışanlarına da kolaylıklar dileniyor.

Şifa paketlerinde hastaların ihtiyaç duyabileceği tek kullanımlık terlik, havlu, el sabunu, el bakım kremi, ıslak mendil, bayan ped, diş macunu, diş fırçası, çorap, kolonya ve yağmurluk gibi ürünler yer alıyor.

Başkan Hanifi Toptaş, bu ziyaretlerin Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yansıttığını belirterek, “Hastalarımıza bir nebze moral vermek, onların dualarında yer almak bizim için çok kıymetli. Onikişubat Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.

Ramazan ayı boyunca devam edecek olan bu anlamlı ziyaretlerle Onikişubat Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışını en güzel şekilde yaşatmaya devam edecek.