KASKİ Genel Müdürlüğü koordinesinde 11 ilçede eş zamanlı olarak gerçekleştirilen altyapı çalışmaları hız kesmeden devam ederken, altyapı imalatlarının tamamlandığı bölgelerde üstyapı çalışmaları da titizlikle yürütülüyor.

Bu kapsamda, Dulkadiroğlu’nun en yoğun kullanılan ulaşım güzergâhlarından biri olan Tevfik Kadıoğlu Bulvarı’nda altyapı çalışmaları tamamlanan bölümlerde asfalt tamir çalışmaları başlatıldı.

KASKİ ekipleri, altyapı imalatları esnasında bozulan yol yüzeylerini sıcak asfaltla onararak ulaşımda yaşanabilecek olası aksamaların önüne geçmeyi hedefliyor.

Yapılan bakım onarım uygulamalarıyla birlikte hem sürüş güvenliğinin hem de estetik görünümün iyileştirilmesi hedefleniyor.

Tevfik Kadıoğlu Bulvarı’ndaki üstyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından diğer bölgelerde de benzer şekilde asfaltlama faaliyetlerinin devam edeceği kaydedildi.