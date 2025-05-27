BAKANLIK PROJEYİ BAŞLATTI, SONRASINDA TAKİPSİZ BIRAKILDI

Proje, 14 Şubat 2021’de dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal’ın girişimleriyle başlatıldı. TOKİ ile protokol imzalandı, arazi AK Partili belediye tarafından tahsis edildi, ortak komisyon kuruldu. Konutların %80-90’ı 6 Şubat depremlerinden önce tamamlanmıştı.

Ancak Mahir Ünal’ın aktif siyasetten çekilmesinin ardından, projeye ilgisiz kalındı. Aynı partiden gelen yeni yetkililer, süreci sahipsiz bıraktı.

KİRACI GAZETECİLER YOK SAYILDI, MAĞDURİYET İKİ KATINA ÇIKTI

Deprem sonrası Kahramanmaraş’taki gazetecilerin büyük bölümü evsiz kaldı. Ancak kiracı oldukları için “hak sahipliği” statüsüne alınmadılar. Kendi adına kayıtlı evi olmayan yaklaşık 250 gazeteci sistem dışında bırakıldı. Çoğu, konteynerlerde yaşam mücadelesi veriyor.

KONUT FAZLASI VAR, AMA BASIN SİTESİ YOK

2025 yılında Kahramanmaraş’ta teslim edilmesi planlanan konut sayısı 74 bini geçti. Resmi açıklamalara göre şu ana kadar 27 binden fazla konut teslim edildi. Şehirde konut fazlası oluşmuş durumda. Buna rağmen gazeteciler için inşa edilen ve neredeyse tamamlanan Basın Sitesi teslim edilmiyor.

KONTEYNERDE GAZETECİLİK YAPILIR MI?

Kahramanmaraş’ta gazeteciler halen konteynerlerde, zor koşullarda çalışıyor. Yazın 45 dereceyi bulan sıcak, kışın dondurucu soğuk altında haber takibi yapmaya çalışıyorlar. Buna rağmen, kamu adına görevlerini aksatmıyorlar.

Gazeteci Mehmet Fiskeci, “Gazeteciler için yapıldığı söylenen TOKİ konutları tam bir muammaya dönüştü” diyerek süreci eleştirdi.

HAZIR KONUTLAR, BAKANLIK ONAYINI BEKLİYOR

Teras bölgesinde inşa edilen ve dıştan bakıldığında tamamlanmış görünen konutlar, teslim edilmek üzere hazır. Ancak tek eksik: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un onayı. Gazeteciler bu imzanın bir an önce atılmasını bekliyor.

“BEDAVA EV DEĞİL, ALIN TERİMİZİN KARŞILIĞINI İSTİYORUZ”

Gazeteciler net konuşuyor: “Biz bedava ev istemiyoruz. TOKİ’den, ödeyerek, helalinden bir ev istiyoruz. Bu hakkımız elimizden alınmamalı.”

Basın mensupları ayrıca şu soruyu soruyor: “AK Parti’li Mahir Ünal’ın verdiği sözü, aynı partiden Murat Kurum neden yerine getirmiyor?”

YORULDUK, CUMHURBAŞKANI’NA GİDİYORUZ

Kahramanmaraş’ta görev yapan yerel gazeteciler, artık siyasetçilerin birbiriyle çelişen tutumlarından yorulduklarını ifade ediyor. Bakanlık adım atmazsa, konu doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taşınacak.

TÜM SİYASİLERİ GÖREVE ÇAĞIRIYORLAR

Yerel basın mensupları, bu mağduriyetin sadece gazetecilerin değil, tüm Kahramanmaraş halkının onurunu ilgilendirdiğini vurgulayarak, şehir adına hizmet eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri , Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Tuba Köksal, Mehmet Şahin, CHP Milletvekili, Ali Öztunç, Deva Partisi Milletvekili, İrfan Karatutlu ve MHP Milletvekili Zuhal Karakoç Dora'yı göreve davet etti. Basın mensupları, parti ayrımı gözetmeksizin tüm siyasilerden destek beklediklerini belirtti.

YA VERİN YA AÇIKÇA ‘VERMİYORUZ’ DEYİN

Gazeteciler, “Artık bahane değil çözüm görmek istiyoruz. Söz verdiyseniz tutun. Tutamayacaksanız da açıkça söyleyin. Yarım ağızlı vaatlere değil, kararlı iradeye ihtiyacımız var” diyerek yetkililere çağrıda bulunuyor.

Haber: Muttalip Akkuş